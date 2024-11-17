“Dilek Fenerleri, Renkli Geceleri Aydınlattı”

FESTİVAL RENGİYLE GÖZ DOLDURDU

Tayland’ın Chiang Mai şehrinde her yıl ay takvimine göre son dolunay gecesinde gerçekleşen ve muson sezonunun sona erdiğini simgeleyen festival, bu sene de renkli görüntülerle kutlandı. Dün akşam saatlerinde düzenlenen etkinlikte, binlerce katılımcı dilek fenerlerini simultane olarak gökyüzüne bıraktı. Havai fişek ve ışık gösterileriyle dolu olan bu muhteşem festivalde, fener gösterisinin yanı sıra geleneksel kıyafetlerle yapılan geçiş töreni ve yöresel dans gösterileri de yer aldı.

ULUSLARARASI TURİSTLERİN İLGİSİ

Bu festival, özellikle Çinjli ve Avrupalı turistlerin yoğun ilgisini çekti. Katılımcılar, etkinliğin tadını çıkarırken unutulmaz anlar yaşadı. Bu geleneksel kutlama, hem yerli halkın hem de ziyaretçilerin büyük bir coşkuyla katıldığı bir etkinlik haline geldi. Festival, yöre kültürünü tanıtma açısından da önemli bir fırsat sunuyor.