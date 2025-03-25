Dilek İmamoğlu’na Hakaret Sonrası Özür Açıklaması

İMAMOĞLU’NA YÖNELİK PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta “yolsuzluk” ve “terör” soruşturmaları çerçevesinde gözaltına alınmasının ardından, 23 Mart’ta Silivri Cezaevi’ne gönderilmesiyle başlayarak gelişen protestolar, Türkiye’deki gündemi derinden etkiliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve partililer, her gün Saraçhane’de bir araya gelerek eylemlere katılıyorlar. Bu süreçte Dilek İmamoğlu’na yönelik yapılan paylaşımlar oldukça fazla tartışma yarattı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve AK Partili Mücahit Birinci’nin sosyal medya çıkışları ise tepkilerin merkezine yerleşti.

DİLEK İMAMOĞLU’NA YAPILAN ELEŞTİRİLER

Protestolar sırasında Saraçhane’de çekilen bir karede, Dilek İmamoğlu’nun kalabalık önünde gülümsediği görülüyor. Bu görüntü, sosyal medyada farklı şekillerde yorumlanıyor. Melih Gökçek, bir kullanıcının “Kocası hapse girmedi mi? Ne bu neşe?” paylaşımını alıntılayarak, “Dilek İmamoğlu belli ki kocanın içeriye girmesinden çok memnunsun. Aranız açıkmış. Bu kadar belli etmene de gerek yok” sözleriyle tepki topladı.

Yüksek eleştirilerin ardından Gökçek, bu paylaşımını hızla sildi. Ancak durumu sürdürerek, “Ya hayret etmemek mümkün değil… Oğlu da karısı da sanki kutlama yapıyorlar” şeklinde bir başka paylaşımda bulundu.

BİRİNDEN ÖZÜR VE AÇIKLAMA

Dilek İmamoğlu’nu hedef alan bir başka isim ise AK Partili Mücahit Birinci oldu. Birinci, sosyal medyada “Dünyanın en mutlu adamı: Özgür Özel’dir… Kadını ise Ekrem’in kıymetli eşi hanımefendidir” şeklinde bir paylaşım yaptı. Bu sözler de büyük tepkiyle karşılandı. Kısa bir süre sonra Birinci, paylaşımını silerek özür diledi: “Ekrem İmamoğlu’nun eşi mutludur şeklinde attığım paylaşımı kendime yakıştıramadım. Hata yaptım. Burnumu sokmamam gereken bir alandır. İçtenlikle özür diliyorum üzdüysem.” Bu paylaşımın, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ihtimaline yönelik olduğunu belirtti.

Cezaevinden açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, ailesine yönelik saldırılara tepkisiz kalmadı. Sosyal medya üzerinden, “Cezaevinde olmamızı fırsat bilip annemle, eşimle ve ailemle ilgili ahlaksız paylaşımlar yapan kişilerle ilgili savcılığı göreve davet ediyorum” ifadelerini kullandı. İmamoğlu’nun bu çıkışı, protestoların sadece siyasi bir boyutla kalmadığını, aynı zamanda kişisel bir boyut da taşıdığını gözler önüne serdi.