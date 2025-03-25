Dilek İmamoğlu’na Hakaret Tartışması Gündemde

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta “yolsuzluk” ve “terör” soruşturmaları kapsamında gözaltına alınması ve 23 Mart’ta Silivri Cezaevi’ne gönderilmesiyle başlayan protestolar Türkiye’nin gündemini sarsmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve partililer, her gün Saraçhane’de toplanarak eylemlere destek verirken, bu süreçte Dilek İmamoğlu’nu hedef alan paylaşımlar tartışma yarattı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve AK Partili Mücahit Birinci’nin sosyal medyadaki çıkışları tepkilerin odağına oturdu.

SARACHANE’DE GÜLÜMSEME POLEMİĞİ

Protestolar sırasında Saraçhane’de çekilen bir fotoğrafta, Dilek İmamoğlu’nun kalabalık karşısında gülümsediği görüldü. Bu kare, sosyal medyada farklı yorumlara yol açtı. Melih Gökçek, bir kullanıcının “Kocası hapse girmedi mi? Ne bu neşe?” paylaşımını alıntılayarak, “Dilek İmamoğlu belli ki kocanın içeriye girmesinden çok memnunsun. Aranız açıkmış. Bu kadar belli etmene de gerek yok” ifadeleriyle tepkilere neden oldu. Gelen yoğun eleştiriler üzerine Gökçek, paylaşımını kısa sürede sildi. Ancak durmadı ve yeni bir paylaşımda, “Ya hayret etmemek mümkün değil… Oğlu da karısı da sanki kutlama yapıyorlar” diyerek tartışmayı sürdürdü.

AK PARTİLİ BİRİNDEN ÖZÜR

Dilek İmamoğlu’nu hedef alan bir diğer isim olan AK Partili Mücahit Birinci, sosyal medyada “Dünyanın en mutlu adamı: Özgür Özel’dir… Kadını ise Ekrem’in kıymetli eşi hanımefendidir” şeklinde bir paylaşım yaptı. Bu sözler de tepki topladı. Kısa süre sonra paylaşımını silen Birinci, özür mesajı yayımladı: “Ekrem İmamoğlu’nun eşi mutludur şeklinde attığım paylaşımı kendime yakıştıramadım. Hata yaptım. Burnumu sokmamam gereken bir alandır. İçtenlikle özür diliyorum üzdüysem.” Birinci, paylaşımın İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ihtimaline yönelik olduğunu belirtti.

İMAMOĞLU’NDAN SAVCILIĞA ÇAĞRI

Cezaevinden açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, ailesine yönelik saldırılara duyarsız kalmadı. Sosyal medya hesabından, “Cezaevinde olmamızı fırsat bilip annemle, eşimle ve ailemle ilgili ahlaksız paylaşımlar yapan kişilerle ilgili savcılığı göreve davet ediyorum” ifadelerine yer verdi. İmamoğlu’nun bu çıkışı, protestoların sadece siyasi değil, kişisel bir boyuta da taşındığını gözler önüne serdi.