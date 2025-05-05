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Dilek İmamoğlu’na Hayrunnisa Gül Destek Verdi

DİLEK İMAMOĞLU’NA DESTEK TELEFONU

Tutuklandıktan sonra görevden alınan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’na, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrunnisa Gül’ün destek amacıyla telefon açtığı öğrenildi. Gül, telefonda gerçekleştirdiği görüşmede Dilek İmamoğlu’na desteklerini iletirken, geçmiş olsun dileklerini de iletti.

KAYNAKLAR BİLGİ VERDİ

Oda TV yazarı Ayşe Baykal, Dilek İmamoğlu’na yakın kaynakların, Hayrunnisa Gül’ün Dilek İmamoğlu’nu aradığına dair bilgi paylaştığını bildirdi. Baykal, yazısında şu ifadelere yer verdi: “Dilek Hanım’a yakın kaynaklar tarafından öğrendiğim bir bilgiyi de paylaşmak istiyorum. 2014 yılında başlattığı intifadasını değerli gördüğüm ve kendisine biçilen rolün dışına çıkabilme cesaretini gösteren Hayrunnisa Gül, Dilek Kaya İmamoğlu’na destek vermek için aramış ve görüşüyorlarmış. Kadın dayanışması için kendisini tebrik ediyorum.”

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