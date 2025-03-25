Dilek İmamoğlu’na Yapılan Yorumlar Tartışılıyor

PROTESTOLARIN BAŞLANGICI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta “yolsuzluk” ve “terör” soruşturmaları çerçevesinde gözaltına alınması, ardından 23 Mart’ta Silivri Cezaevi’ne gönderilmesi, Türkiye’de büyük bir protesto dalgasını tetikledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dilek İmamoğlu ve partililer her gün Saraçhane’de toplanarak destek eylemleri düzenliyor. Bu süreç içerisinde Dilek İmamoğlu’na karşı yapılan hedef alıcı paylaşımlar da önemli tartışmalara yol açtı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve AK Partili Mücahit Birinci’nin sosyal medya üzerindeki açıklamaları, tepkilerin odağında yer aldı.

DİLEK İMAMOĞLU’NA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Protestolar devam ederken, Saraçhane’de Dilek İmamoğlu’nun kalabalık karşısında gülümseyerek poz verdiği bir fotoğraf sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Melih Gökçek, bir kullanıcının “Kocası hapse girmedi mi? Ne bu neşe?” paylaşımlarını alıntılayarak, “Dilek İmamoğlu belli ki kocanın içeriye girmesinden çok memnunsun. Aranız açıkmış. Bu kadar belli etmene de gerek yok” sözleriyle tepki topladı. Gökçek, gelen yoğun eleştiriler üzerine paylaşımını kısa zamanda sildi ama tartışmaya devam ederek, “Ya hayret etmemek mümkün değil… Oğlu da karısı da sanki kutlama yapıyorlar” dedi.

AK PARTİLİ MÜCAHİT BİRİNCİ’NDEN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Dilek İmamoğlu’na karşı eleştirilerde bulunan bir diğer isim ise AK Partili Mücahit Birinci oldu. Birinci, sosyal medyada yaptığı “Dünyanın en mutlu adamı: Özgür Özel’dir… Kadını ise Ekrem’in kıymetli eşi hanımefendidir” paylaşımıyla dikkat çekti. Bu sözler de sosyal medya kullanıcılarından tepki aldı. Birinci, kısa süre içinde paylaşımını sildi ve “Ekrem İmamoğlu’nun eşi mutludur şeklinde attığım paylaşımı kendime yakıştıramadım. Hata yaptım. Burnumu sokmamam gereken bir alandır. İçtenlikle özür diliyorum üzdüysem” diyerek özür diledi. Ayrıca, bu paylaşımın İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ihtimaline yönelik olduğu belirtildi.

İMAMOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Cezaevinden yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu, ailesine yönelik saldırılara karşı sessiz kalmadı. Sosyal medya üzerinden, “Cezaevinde olmamızı fırsat bilip annemle, eşimle ve ailemle ilgili ahlaksız paylaşımlar yapan kişilerle ilgili savcılığı göreve davet ediyorum” şeklinde ifadelerde bulundu. Bu açıklama, protestoların yalnızca siyasi bir boyutta kalmadığını, aynı zamanda kişisel bir boyuta da taşındığını gösterdi.