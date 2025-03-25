Dilek İmamoğlu’na Yönelik Hakaret Tartışması

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASIYLA BAŞLAYAN EYLEMLER

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart tarihinde “yolsuzluk” ve “terör” soruşturmaları çerçevesinde gözaltına alındı ve 23 Mart’ta Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Bu olay, Türkiye’de yoğun protestolara sebep oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve partililer, her gün Saraçhane’de toplanarak eylemlere destek veriyor. Bu süreçte Dilek İmamoğlu’na yönelik yapılan sosyal medya paylaşımları önemli tartışmalara yol açtı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ve AK Partili Mücahit Birinci’nin açıklamaları, kamuoyunda büyük yankı buldu.

SOSYAL MEDYADA GÜLÜMSEME TARTIŞMASI

Protestolar sırasında Saraçhane’de çekilen bir fotoğraf, Dilek İmamoğlu’nun kalabalık karşısında gülümsemesini içeriyordu. Bu durum, sosyal medyada çeşitli yorumlara neden oldu. Melih Gökçek, bir kullanıcının “Kocası hapse girmedi mi? Ne bu neşe?” paylaşımını alıntılayarak, “Dilek İmamoğlu belli ki kocanın içeriye girmesinden çok memnunsun. Aranız açıkmış. Bu kadar belli etmene de gerek yok” ifadeleriyle karşılık verdi. Ancak, bu yoğun eleştirilerin ardından Gökçek paylaşımını hızlıca sildi. Yine de durmayarak, “Ya hayret etmemek mümkün değil… Oğlu da karısı da sanki kutlama yapıyorlar” şeklinde bir gönderi paylaştı.

AÇIKLAMALAR VE ÖZÜR

Dilek İmamoğlu’na yönelik bir diğer eleştiri ise AK Partili Mücahit Birinci tarafından yapıldı. Birinci, sosyal medyada “Dünyanın en mutlu adamı: Özgür Özel’dir… Kadını ise Ekrem’in kıymetli eşi hanımefendidir” şeklinde bir yazı paylaştı. Bu sözler de büyük tepki topladı. Kısa bir süre sonra, Birinci paylaşımını silip özür dileyerek, “Ekrem İmamoğlu’nun eşi mutludur şeklinde attığım paylaşımı kendime yakıştıramadım. Hata yaptım. Burnumu sokmamam gereken bir alandır. İçtenlikle özür diliyorum üzdüysem” dedi. Paylaşımının, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ihtimaline yönelik olduğunu belirtti.

Cezaevinden yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu, ailesine yönelik gerçekleştirilmiş saldırılara karşı sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabında, “Cezaevinde olmamızı fırsat bilip annemle, eşimle ve ailemle ilgili ahlaksız paylaşımlar yapan kişilerle ilgili savcılığı göreve davet ediyorum” ifadelerine yer verdi. İmamoğlu’nun bu açıklaması, protestoların siyasi bir boyutun ötesinde, kişisel bir boyut kazandığını gösteriyor.