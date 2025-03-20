Dilek İmamoğlu’ndan Emekliler Hakkında Tartışmalı Açıklama

İSTANBUL’DA TOPLULUK, İMAMOĞLU’NA DESTEK İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Dün akşam Saraçhane’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına karşı bir kalabalık toplandı. Burada gerçekleşen gösteride, İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

DİLEK İMAMOĞLU’NDAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Dilek İmamoğlu, yaptığı konuşmada “Bugün sabah saatlerinden itibaren gözaltında olan sadece Ekrem İmamoğlu değildir. 16 milyon İstanbullunun iradesi gözaltındadır. Kent Lokantası sayesinde et yüzü gören emekli gözaltındadır. Yurtta kalıp, okuyabilen gençler gözaltındadır. Ücretsiz ulaşım kullanabilen genç anneler gözaltındadır. Bugün gözaltında olan hukuk devletidir, demokrasidir; adalettir.” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Konuşması boyunca katılımcılardan gelen sloganlarla sık sık kesintiye uğrayan Dilek İmamoğlu’nun “Bugün gözaltına alınan kent lokantası sayesinde et yüzü gören emeklilerdir” cümlesi sosyal medyada geniş yankı buldu. Bu ifadeye destek verenler olduğu kadar, eleştiride bulunanlar da oldu. Eleştirilerde “Sadaka veriyorlar sanki” şeklinde yorumlar yer aldı.