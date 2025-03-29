Dilek İmamoğlu’ndan Maltepe’de Mücadele Çağrısı

BAYRAM VE ADALET VURGUSU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve görevden alınmasının ardından CHP, Maltepe’de bir miting düzenledi. Etkinlikte bulunan Dilek İmamoğlu, eşinin özgürlüğü ve Türkiye’nin geleceği için “Mücadeleye devam” çağrısında bulundu. Bayram öncesi yapılan bu mitingde, İmamoğlu’nun açıklamaları dikkat çekti. Dilek İmamoğlu, konuşmasında adalet, gençler ve birlik temalarını vurguladı. Kalabalık, onun sözlerini ilgiyle dinledi.

Dilek İmamoğlu, konuşmasına bayramın zorluklarına değinerek başladı: “Yarın bir bayram sabahına uyanacağız. Ancak yoksulluk, adaletsizlik ve ihmaller yüzünden sevdiklerini kaybedenler için bu bayram sevinci eksik olacak. Bizim ailemiz de bu bayrama eşim olmadan girecek.” İmamoğlu, bu durumun sadece kendilerini değil, hukuksuzlukla karşılaşan diğer kişileri ve ailelerini de etkilediğini ifade etti.

Eşinin siyasi duruşuna atıfta bulunan İmamoğlu, “Ekrem, herkesi eşit gören bir anlayışla İstanbul’u yönetti. İstanbul’da ve Türkiye’nin dört bir yanında tevazuyla dolaştı. Milletin ona sevgisi nedeniyle cezalandırıldığını düşünüyorum” dedi. Dilek İmamoğlu, bu cezalandırmanın halkın sevgisine engel olamayacağını savundu ve “Hangi demir parmaklık gerçeği hapsedebilir?” sorusunu yöneltti.

GENÇLERE VE TOPLUMA MESAJ

Konuşmasında gençlere vurguda bulunan İmamoğlu, “Ekrem’in tutuklanması gençlerin tepkisini çekti. Onlar, adalete ve demokrasiye sahip çıkmanın bu ülkenin geleceği olduğunu fark etti” dedi. Gençlerin deprem ve yangın gibi felaketlerde gösterdiği dayanışmayı da öven İmamoğlu, “Bu gençleri suçlu gibi göstermeye çalışanlar bu meydana baksın” diyerek gençlerin hak arayışına destek verdi. Ayrıca, “Türkiye, evlatlarına acı çektiren bir ülke olmayacak” ifadesini kullandı.

BİRLİK VE MÜCADELE ÇAĞRISI

Dilek İmamoğlu, konuşmasını birlik mesajıyla sona erdirdi: “Birbirimizin acısını paylaşmaya mecburuz, çünkü 86 milyonluk bir aileyiz. Bu ülkeyi güzellik, şefkat ve sevgi kurtaracak. Adalet yasaklanamaz, vicdan hapsedilemez.” “Ya hep beraber, ya hiçbirimiz” diyerek kalabalığa seslenen İmamoğlu, mücadelelerinin devam edeceğini belirtti ve katılımcılara teşekkür etti.

MITINGİN YANKILARI

Maltepe Mitingi, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna yönelik tepkilerin bir yansıması olarak geniş yankı buldu. Dilek İmamoğlu’nun konuşması sosyal medyada da gündem oldu, mitinge katılanlar “Adalet” sloganlarıyla karşılık verdi. Konuşma, CHP’nin bu süreçteki tutumunu destekleyenler tarafından ilgiyle takip edildi.