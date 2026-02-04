Dilek İmamoğlu’nun Kardeşi Ali Kaya Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltı işlemleri devam ediyor. Bu sabah yeni bir gözaltı gerçekleşti.

DİLEK İMAMOĞLU’NUN KARDEŞİ GÖZALTINDA

Burak Doğan’ın aktardığı bilgilere göre; Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya, uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Kaya’nın sabah saatlerinde gözaltına alındığı bilgisi edinildi.

DEVAM EDEN OPERASYONLAR

İstanbul’da ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturması devam etmekte. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yönetilen operasyonlar sonucunda, birçok tanınmış şahıs bugüne kadar gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında bazı kişiler tutuklanırken, bir kısmı ise test sonuçları ve ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.