(DİLEK KAYA İMAMOĞLU) – Silivri, Haksızlığın Simgesidir. Umut Yakındır

DİLEK KAYA İMAMOĞLU’NUN SÖZLERİ

Dilek Kaya İmamoğlu, Silivri zindanlarının “bu ülkenin demokrat, dürüst, haksızlık karşısında susmayan insanların adresi” olduğunu belirtti. Silivri’nin, “gözü yaşlı annelerin, sevdikleriyle kavuşmayı bekleyen eşlerin, annelerinin, babalarının hasretini çeken çocukların ziyaret merkezi” haline geldiğini ifade eden İmamoğlu, “Bu günlerin bitmesi yakındır” dedi.

SİLİVRİ: HAKSIZLIĞIN SİMGESİ

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Silivri’de düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde konuşan Dilek İmamoğlu, “Silivri, son yıllarda ülkemizde yaşanan haksızlığın, hukuksuzluğun bir simgesi haline geldi” şeklinde konuştu. “Silivri soğuktur” ifadesinin, demokrasi mücadelesi veren bireyler üzerindeki baskının bir yansıması olduğunu vurguladı.

UMUT VE DAYANIŞMA MESAJI

İmamoğlu, “Ama bu günlerin bitmesi yakındır. Bu ülkeyi demokrasinin ışığıyla, eşit, adil ve aydınlık yarınlara taşıyacak umut, inanıyorum ki Silivri’nin simgeleştiği demokrasi mücadelesinde olacaktır” dedi. Ayrıca, “Selam olsun haksızca, hukuksuzca tutsak edilenlere. Büyük bir demokrasi mücadelesi verenlere selam olsun” diyerek dayanışmanın önemini ön plana çıkardı. İmamoğlu, “Hiç kimsenin şüphesi olmasın, güzel günler çok yakında. Kalın sağlıcakla. Hepinizi çok seviyorum” şeklinde bu duygularını sonlandırdı.