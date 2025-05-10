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Dilek Yalçın’ın “Barışı İlan Ediyorum” Sergisi

SANATÇI DİLEK YALÇIN’IN SERGİSİ ABD’Yİ GEZİYOR

Dilek Yalçın’ın eserlerinin bulunduğu “Barışı İlan Ediyorum” (I Declare Peace) sergisi, New York Türkevi’nde sunulduktan sonra Amerika’daki diğer eyaletlerde sanatseverlerle buluşacak. Türkiye’nin New York Başkonsolosluğunun desteklediği sergi, 30 Nisan’da açıldı ve sanatçının keten tuval üzerine yaptığı 40 akrilik eser ile 2 enstalasyonu içeriyor.

“Barışı İlan Ediyorum”, sanatçının dördüncü kişisel sergisi olarak Anka temasından ilham alınarak tasarlandı. Sergideki eserlerde 30 farklı kuşın resimleri yer alıyor. Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergideki bir çalışmasında yapay zeka ile sanatı birleştirdiğini belirtti. Bu yapay zeka destekli video projelerinde yapay zeka üreticisi Deniz Türkeri’nin katkısı bulunuyor. Sergi, bugün New York Türkevi’nde ziyarete açık kalacak ve yolculuğuna Boston ile Florida da dahil olmak üzere toplamda 6 eyalette devam edecek.

TÜRKİYE’NİN KONSOLUSLUKLARI SERGİYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Sergi, bu eyaletlerdeki Türkiye Başkonsolosluklarının ev sahipliği ile, gelecek haftalarda ABD’deki Türk ve yabancı sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Dilek Yalçın, Türkiye’de uluslararası ilişkiler ve Londra’da sanat eğitimi almış üretken bir sanatçı olarak biliniyor. Eserlerinde politik ve estetik unsurları bir araya getiren Yalçın, özellikle çocukları ilgilendiren konulara duyarlılığı ile öne çıkıyor.

“Barışı İlan Ediyorum” serisinde, sanatını sadece bir ifade biçimi değil, aynı zamanda diplomatik, sosyal ve insani bir araç olarak kullanıyor. Sergide, sanatçının hayal gücünün yapay zekanın yetenekleri ile harmanlanarak üretilen bir tanıtım filmi ile bir video art da yer alıyor. Anka kuşu mitosundan esinlenerek hazırlanan eserde, 30 farklı kuşun bulunduğu mistik bir ortamda, barış temalı görsel bir meditasyon sunuluyor.

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