Dilek Yarımadası’nda Atlı Jandarma Görevde

KUSADASI’NDA YAZ SEZONUNA ÖZEL GÖREV

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yer alan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda, yaz sezonunun kalabalığı ve artan yangın riski nedeniyle Atlı Jandarma Timi göreve başladı. Kuşadası Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “1 Haziran – 15 Eylül 2025 tarihleri arasında milli parkta görev yapmak üzere Atlı Jandarma Timi’nin sahaya çıktığı” belirtildi.

AÇIKLAMALAR VE HEDEFLER

Açıklamada, uygulamanın asayişin sağlanması ve yangınlara karşı “erken müdahale ve caydırıcılık” amacı taşıdığı ifade edildi. Yaz aylarında hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda devriye faaliyetlerinin arttığı, atlı timin özellikle ulaşımı zor olan bölgelerde etkin bir şekilde görev yapacağı öğrenildi.