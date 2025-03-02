Dilek Yarımadası’nda Çevre Denetimi Yapıldı

DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI’NDA ÇEVRE KORUMA DENETİMİ

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yer alan Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda jandarma ekipleri çevre koruma denetimi yaptı. Yaban hayatının son sığınağı olan Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın korunması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı’nın öncülüğünde çalışmalar devam ediyor.

YABAN HAYATI KORUMA ÇALIŞMALARI

Bu çerçevede, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda, özel koruma altında olan ve doğada nadir bulunan yılkı atları, yabani inekler ve diğer yaban hayvanlarının yaşam alanları kontrol edildi ve denetim gerçekleştirildi.

ÇEVRE BİLİNCİ ARTIRILIYOR

Ayrıca milli parklarda bulunan vatandaşlar, “temiz insan, temiz çevre” mottosu kapsamında çevre bilinci konusunda bilinçlendirilerek, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.