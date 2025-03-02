Dilekli Yazılı Mahallesi Muhtarlık Seçimi Yapılıyor

YENİ MAHALLE STATÜSÜ KAZANDI

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Yeni Mahalle’den ayrılan Dilekli ve Yazılı mezraları, Dilekli Yazılı Mahallesi adıyla yeni bir statü kazandı. Bugün mahallede muhtarlık seçimi gerçekleştiriliyor.

MUHTARLIK SEÇİMİ YAPILIYOR

2024 yılında mahalle statüsünü elde eden Dilekli Yazılı Mahallesi için muhtarlık seçimi yapılıyor. Muhtarlık yarışı, Ferik Onğan ile Cemal Konür arasında geçiyor. Mehmetçik İlk ve Ortaokulu’nda 6 sandık kuruldu. 2 bin 330 kişinin oy kullanması bekleniyor ve mahalle sakinleri yeni muhtarını seçmek üzere sandığa gitti. Oyunu kullanan Sinan Yakut, “Yakın bir zamanda mahalle statüsüne geçtik. Bugün de mahallemiz için muhtar adaylarımız var, bugün onlar için oy kullanıyoruz, iyi olan kazansın” dedi.