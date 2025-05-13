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Dilenci Kadının Üzerinden Çıkan Para Şaşırttı

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DİLENCİLİKLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Çorum Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın manevi duygularını kötüye kullanan dilencilere karşı denetimlerini aralıksız yürütüyor. İlçe merkezindeki cami ve ana caddelerde gerçekleştirilen kontroller sırasında, dilencilik yaptığı belirlenen Ceylan G. (37) isimli kadın zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

Zabıta amirliğine götürülen Ceylan G.’nin yapılan üst aramasında, 50 bin 145 lira nakit para tespit edildi. Bu paranın dilencilik faaliyetleriyle elde edildiği değerlendirildiğinden, paraya el konuldu. Aynı zamanda Ceylan G.’ye idari para cezası uygulandı. İşleyiş sürecinde, Ceylan G.’nin konuşma güçlüğü çektiği gözlemlendi.

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