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Dilenci Kadının Üzerinden Çıkan Para Şaşırttı

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DİLENCİLERE YÖNELİK DENETİMLER SÜRÜYOR

Çorum Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar eden dilencilere karşı denetimlerini devam ettiriyor. İlçe merkezinde yer alan cami ve ana caddelerde yapılan kontrollerde, dilencilik yaptığı belirlenen 37 yaşındaki Ceylan G. zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

NAKİT PARA BULUNDU

Zabıta amirliğine götürülen Ceylan G.’nin üst aramasında, 50 bin 145 lira nakit para tespit edildi. Bu paranın dilencilik yoluyla kazanıldığı düşünülüyor ve bu nedenle paraya el konuldu. Ceylan G.’ye ayrıca idari para cezası uygulandı. Kontrol sırasında Ceylan G.’nin konuşma güçlüğü çektiği gözlemlendi.

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