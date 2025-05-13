Dilenci Kadının Üzerinden Çıkan Para Şaşırttı

DİLENCİLERE YÖNELİK DENETİMLER SÜRÜYOR

Çorum Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar eden dilencilere yönelik denetimlere devam ediyor. İlçe merkezindeki cami ve ana caddelerde yapılan kontroller sırasında, dilencilik yaptığı belirlenen 37 yaşındaki Ceylan G. zabıta ekiplerince yakalandı.

YAKALANAN DİLENCİDE BÜYÜK MİKTARDA NAKİT PARA BULUNDU

Zabıta amirliğine götürülen Ceylan G.’nin üst aramasında 50 bin 145 lira nakit para bulundu. Bu paranın dilencilik yoluyla elde edildiği düşünülüyor. Elde edilen paraya el konulurken, Ceylan G.’ye idari para cezası kesildi. İşlemler esnasında Ceylan G.’nin konuşma güçlüğü çektiği gözlemlendi.