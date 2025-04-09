Dilin Döğer Proje Değiştirmeyecek

DİLİN DÖĞER’İN DİZİDEN AYRILIĞI HAKKINDAKİ İDDİALAR

Uzak Şehir dizisinde Zerrin karakteriyle dikkat çeken Dilin Döğer’in projeden ayrılıp ayrılmayacağı oldukça merak ediliyor. Sosyal medyada hızla yayılan bu söylentiler, izleyiciler arasında kaygı yaratıyor. “Uzak Şehir Zerrin öldü mü?” sorusu ise Google’da en çok arananlar arasında yer alıyor. Bu durum, konuyla ilgili net açıklamaların yapılmasını zorunlu kıldı. Peki, Zerrin diziden ayrılıyor mu? Uzak Şehir’in sadık takipçileri için “Zerrin öldü mü?” ve “Dilin Döğer diziden çıkarıldı mı?” sorularının yanıtı haberimizde bulunuyor.

Dilin Döğer’in sosyal medyada yaptığı boykot paylaşımı nedeniyle diziden çıkarılacağına dair iddialar gündeme geldi. Ancak, bu iddiaların doğru olmadığı öğrenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin ana kadrosunda herhangi bir ayrılığın yaşanmayacağı ve Dilin Döğer’in projeye devam edeceği netleşti. İzleyiciler, Zerrin karakterini yine ekranda görmeye devam edecek.