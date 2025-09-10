Diliskelesi’nde Kimyasal Sızıntı Meydana Geldi

OLAYIN GELİŞİMİ

Diliskelesi mevkiinde yer alan Polisan fabrikasındaki kimyasal tankta henüz net bir sebebe bağlı olarak sızıntı gerçekleşti. Bu durumun hemen ardından bölgeye uzman ekipler yönlendirildi.

MUHTARDAN UYARI

Olay sonrasında Diliskelesi Muhtarı Adem Kaya, “Poliport-Polisan tesislerinden kimyasal sızıntı meydana gelmiştir. Yoğun bir sızıntı söz konusudur. Tüm halkımıza sesleniyoruz; kapı ve pencerelerinizi kesinlikle açık bırakmayın. Dışarı çıkmamaya özen gösterin. Bizler halk olarak bu tür tehlikeleri sürekli yaşıyoruz. Sanayicilerimizin de artık bu konuda sorumluluk alması ve duyarlılık göstermesi gerekiyor. Şu anda büyük bir sızıntı yaşanıyor. Halkımızın sağlığı için herkesi dikkatli olmaya çağırıyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı. Sızıntının hain maddesinin Toluen Diizosiyanat olduğu tespit edildi.

KAMERAYA YANSIDILAR

Öte yandan, kimyasal sızıntıyı fark eden bazı vatandaşların kaçış anları, cep telefonu kameralarına yansıdı. Bu görüntüler, olayın ciddiyetini ortaya koydu.