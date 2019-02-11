Dilmen: Sana ne be hakem!

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk’e tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor’u 3-1 mağlup etti. Hakem Ümit Öztürk’ün kararlarının damga vurduğu karşılaşmayı futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV canlı yayınında yorumladı.

“Galatasaray, Türkiye ligleri standartının çok üzerinde bir tempoyla ve korkunç şekilde baskıyla maça başladı ve penaltı kazandı. Penaltıdan sonra Trabzonspor biraz kendine geldi ve olağanüstü bir Rodallega golü izledik. Galatasaray’ın ilk 20 dakikadaki oyununu alkışlamak lazım.”

“Galatasaray, içeride toplam 31 gol atmış, deplasmanda 12 gol atmış. Benfica teknik direktörü, ilk yarım saati izlemişse ‘Eyvah! Biz geriye çekilelim’ der. Deplasman maçını izlese tam tersini söyler.”

“Trabzonspor çok eksikle yakalandı. Ünal Karaman’ın oyuncu değiştirme şansı yoktu. Eksik diyorum bak, gücü azaldı demiyorum. Trabzonspor’un altyapısındaki antrenörleri tebrik ediyorum.”

“İyi oynayan Belhanda, bir gol daha attı. Becerikli bir gol attı, 3-1 yaptı. Trabzonspor, benim kaybedecek bir şeyim yok dedi, atak yaptı. Ardından pozisyon yaşandı. Marcao, Ekuban’ın ayağına bastı. Hakem görmeyebilir, olabilir.”

“Bülent hoca, yanlış gördün gel bir bak diye çağırdı. Ben pozisyonu gözlüksüz gördüm. Hakem gitti VAR’a baktı. Kim olursa olsun o pozisyona ayağına basma olduğunu görür. Ümit Öztürk’te görmüştür. Kimse de penaltıya itiraz etmezdi.”

“Maç, ikinci yarıya 11’e 10 başlamalıydı. Diagne, ikinci sarıdan atılmalıydı. 11’e 11 oynandı hakem hatasından. 3-2 olmadı hakem hatasından. Maçı etkileyecek iki kritik hata vardı. Böylesi güzel bir maçta bizi bunu konuşmaya zorluyorlar.”

“Küfürün Türkçesi, İngilizcesi olmaz. Nagatomo da küfretti diyorlar. Soldado’nun söylediğinin aynısı. İki tane büyük hata ile güzelim maçı katletti. Alper Ulusoy’a ‘FIFA kokartını aldılar, o yüzden böyle oldu’ diyordum.”

“E onun yerine bu hakemi aldı, bu da aynı. Demek sorun başka yerde. Ümit Öztürk, penaltıyı görmeyebilirsin. Ama VAR’a gittikten sonra 10 hakem varsa 11’i verir o penaltıyı. Bu vermedi.”

“Goller güzel, oyun güzel -Galatasaray adına-, taraftar güzel… Sana ne be hakem, niye bozmaya çalışıyorsun. Ümit Öztürk iyi giden bir hakem, normalde atandığı zaman iyi dersin. Özetlemiş olayım; Galatasaray 20 dakika muhteşem bir futbol oynadı, gol geliyorum diyordu ve penaltıyla geldi.”

“Devre arasındaki yorumumda dedim ki , ‘Penaltı diyenler mutlaka bir şey görmüştür’ Çünkü, Bülent Yıldırım da penaltı gördü ki VAR’a ihtiyaç duyulmadı. Bazen ‘VAR’a niye gitmedi?’ diyorlar. Hayır, VAR hakemi Ümit Öztürk’ü destekleyici bir darbe gördüğü için gitmedi. Benim görmem önemli değil. ”

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