DİLOVASI’nda 4 İşçi Kimyasal Maddeye Maruz Kaldı

KİMYASAL DEPOLAMA SAHASINDA FENALAŞMA OLAYI

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yer alan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir kimyasal depolama alanında temizlik çalışmaları gerçekleştiren dört işçi, kimyasal maddeye maruz kaldıktan sonra fenalaştı. Olay, saat 17.00 civarında, Dilovası OSB’de faaliyet gösteren bir depolama tesisinde gerçekleşti. İddiaya göre, tank temizliği yapan işçiler, kimyasal maddelerle temas ettikten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle fabrikadan yetkililer eşliğinde Dilovası Devlet Hastanesi’ne gitmeye karar verdi.

KBRN EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Durumun hastaneye bildirilmesi ardından, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) olaylarına müdahale aracı, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. Özel koruyucu kıyafet giyen KBRN ekipleri, hastane bahçesinde inşa edilen ünitede işçilere ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından işçiler, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne aktarılmak üzere sevk edilerek tedavi sürecine alındı. Olayla ilgili gerekli inceleme başlatıldı.