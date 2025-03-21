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Dilovası’nda İşçi 3 Metreden Düştü

İŞÇİ 3 METREDEN DÜŞÜP YARALANDI

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, tırdan malzeme indiren bir işçi dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Olay, Mermerciler Organize Sanayi Sitesi 7. Cadde’de gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, işçi H.C. tırdan malzeme indirirken dengesi bozuldu ve yere düştü.

ARKADAŞLARI YARDIMINA KOŞTU

H.C., 3 metre yüksekten düşerek yaralandı. Düşmeyi gören iş arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahale olay yerinde gerçekleştirilen işçi, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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