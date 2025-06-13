Dilovası’nda Kavga, Esnaf öldü

OLAYIN AYRINTILARI

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde aile içindeki bir tartışma sırasında, olaya ilgisi olmayan bir dükkan sahibi kalbinden vurularak yaşamını yitiriyor. Bu üzücü olay, dün akşam saat 22.15 civarında Mimar Sinan Mahallesi İstiklal Caddesi’nde gerçekleşti. Alkollü olduğu belirtilen İ.B. (25) ile ailesi arasında net bir sebebe dayanmayan bir kavga çıkıyor.

VURULAN ESNAF

İ.B., kıraathanesinin önünde ailesi tarafından darp edildi. Yaşanan bu arbede sonrasında belindeki tabancayı çıkararak ateş açıyor. İ.B.’nin silahından çıkan mermilerden biri, mahalledeki esnaf Ökten Orhan’a (45) isabet ediyor. Kalbinden vurulan Orhan, yerde kanlar içinde kalıyor.

HEMEN MÜDAHALE EDİLDİ

Olayla ilgili hemen sağlık ve polis ekipleri olay yerine gönderiliyor. Ağır yaralanan Ökten Orhan, hastaneye kaldırılıyor ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyor. İ.B. ise yakalanarak polis tarafından gözaltına alınıyor. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.