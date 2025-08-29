Dilovası’nda Kaza, İki Çocuk Yaralandı

KAZA NEDENİYLE YARALANAN ÇOCUKLAR

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, bir hafif ticari aracın lastiği patlayan bir otomobile çarptığı olayda, iki çocuk yaralandı. M.D. yönetimindeki 81 AAH 691 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Dilovası rampasında lastiğini patlattı. Durdukları sırada, İ.Ç. tarafından kontrol edilen 41 ALH 203 plakalı hafif ticari araç, bu otomobile çarptı.

Kaza sonucunda hafif ticari araç yan yattı ve içerisindeki iki çocuk yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu bildiriliyor. Kaza sebebiyle bir süre süreli olarak da olsa aksayan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.