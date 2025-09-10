Dilovası’nda Kimyasal Madde Sızıntısı Gerçekleşti

OLAY YERİNDE KİMYASAL MADDE SIZMASI

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan bir boya fabrikasının sahasında park halinde bulunan bir tankerden sızan kimyasal madde, acil durumu ortaya çıkardı. Saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, Toliendi-İzosiyanat ismi verilen köpük yapımında kullanılan kimyasal maddenin sızdığı anlaşıldı. Kimyasal maddenin yayılması nedeniyle fabrika çalışanları, koku ve dumanı fark ederek tankerden uzaklaştı.

ACİL MÜDAHALE EKİPLERİ GÖREVE ÜSTLENDİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Özel kıyafetlerini giyen müdahale ekipleri, kimyasal maddenin yayılımını önleyerek gerekli tedbirleri aldı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.