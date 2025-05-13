Dilovası’nda Kimyasal Zehirlenme Olayı

DİLOVASI’NDA ZEHİRLENME OLAYI

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan bir kimyasal madde depolama sahasında, iddialara göre, kimyasal maddelerin bulunduğu tankı temizleyen dört işçi saat 17.00 sıralarında zehirlenme belirtileri göstermeye başladı. İşçiler, hemen ardından fabrika yetkilileriyle birlikte Dilovası Devlet Hastanesi’ne başvurdular.

KBRN EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri, özel kıyafetler giyerek hastanenin bahçesinde bulunan KBRN ünitesinde ilk müdahaleleri gerçekleştirdikten sonra işçileri ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Burada gözetim altına alınan dört işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili olarak başlatılan incelemeler devam ediyor.