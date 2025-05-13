DİLOVASI’nda Kimyasal Zehirlenme Olayı Yaşandı

DİLOVASI’NDA ZEHIRLENME OLAYI

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan bir kimyasal madde depolama alanında, tank temizliği yaparken rahatsızlanan 4 işçi tedavi alıyor. Olay, işçilerin saat 17.00 sularında zehirlenme belirtisi göstermeleriyle ortaya çıktı ve hemen ardından fabrika yetkilileriyle birlikte Dilovası Devlet Hastanesi’ne başvurdular.

KBRN EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Hastaneye yaptıkları ihbar üzerine kimyasal olaylara müdahale için itfaiye, sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Olay yerine ulaşan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri, özel ekipman giyerek hastanenin bahçesinde bulunan KBRN ünitesinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İşçiler daha sonra ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne transfer edildi. İşçilerin burada gözetim altında tutulduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisi alındı.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili olarak başlatılan incelemeler sürüyor.