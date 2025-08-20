Dilovası’nda Metruk Binalar Yıkılıyor

METRUK BİNALARIN YIKIMI DEVAM EDİYOR

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak için metruk binaların yıkım işlemleri sürüyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hem mal hem de can güvenliğini tehlikeye atan bu binalar yıkılarak çevre daha temiz bir görünüm kazanıyor. Yıkım öncesinde ekipler gerekli kontrolleri yaparken, geniş güvenlik önlemleri alınıyor. Yıkım sırasında oluşan toz, tazyikli su yardımıyla bertaraf ediliyor ve molozlar kamyonlara yüklenip alan temizleniyor.

BAŞKAN ÖMER OĞLU’DAN AÇIKLAMALAR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, ilçede insanlara korku salan ve farklı amaçlarla kullanıldığı tespit edilen metruk binalar üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ömeroğlu, bu yapıların uyuşturucu ve alkol kullanımı gibi suçların merkezi haline geldiğini ifade etti. “Vatandaşlarımız için tehlike arz eden bu binalar, çevresel olarak kötü görüntü oluşturuyor ve sıkça şikayetlere konu oluyor. Bizler de gerekli prosedürleri tamamladıktan sonra yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Toplam 85 metruk yapının yıkımını tamamladık. Amacımız, hemşehrilerimizin güvenliğini sağlamak ve ilçemizi daha yaşanabilir hale getirmektir,” şeklinde konuştu.