Dilovası’nda TIR’dan Demir Düştü

ULUSLARARASI YOLDA GÜVENLİK TEHDİDİ

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde D-100 kara yolunda ilerleyen bir TIR’dan yola düşen demir profiller nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Olay sonucunda yol kenarındaki ağaçlar, korkuluklar ve bir otomobil hasar gördü. Kaza, saat 13.00 sularında D-100 kara yolunun Dilovası beldesindeki Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde gerçekleşti.

DURUMUN SEBEPLERİ VE ETKİLERİ

İstanbul yönüne hareket eden Hüseyin Ç.’nin kullandığı 41 ANN 027 plakalı TIR’ın dorsesindeki demir profillerin güvenlik halatının kopması yüzünden yola düştüğü belirlendi. Profiller, yol kenarındaki ağaçlara, korkuluklara ve bir otomobile çarparak maddi hasara neden oldu. Olayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi. Bölgeye yönlendirilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, olaya müdahale etti.

TAKİP EDİLEN ÇALIŞMALAR

Üç şeritli yolun İstanbul istikametinde trafik durma noktasına gelirken, araç yoğunluğu meydana geldi. Profillerin kaldırılması ve yolun temizlenmesi için çalışmalar hızla devam ediyor. Bu tür olaylar, yolda seyahat edenlerin güvenliği açısından kaygı verici bir durum oluşturuyor ve bu nedenle gerekli tedbirlerin alınması önem taşıyor.