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“Dilruba Kayserilioğlu’na Hapis Cezası Verildi”

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HUKUKİ SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

İzmir’de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu (33), “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası aldı. Bu cezanın ardından Kayserilioğlu, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yeniden yargılandı. Bu davadan da 11 ay 20 gün hapis cezası verildi ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

SUÇLAMALARIN DETAYLARI

Kayserilioğlu, İzmir’de sosyal medya aracılığıyla yayımlanan bir sokak röportajındaki ifadeleri sebebiyle “Halkın bir kesimini alenen aşağılama” suçlamasıyla 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ek olarak, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla açılan dava sonucunda da 11 ay 20 gün hapis cezasıyla karşılaştı. Hükmün açıklanması ise daha sonra yapılacak.

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