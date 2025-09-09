Dilucu Sınır Kapısı’nda Anma Töreni

ŞEHİT POLİSLER ANILDI

Iğdır’ın Aralık ilçesindeki Dilucu Sınır Kapısı yakınlarında, 8 Eylül 2015 tarihinde terör örgütü PKK’nın düzenlediği saldırıda şehit olan 13 polis memuru, şehadetlerinin 10. yılında Dilucu Şehitleri Anıtı’nda düzenlenen bir törenle anıldı. Törene Iğdır Valisi Ercan Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, askeri yetkililer, şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, şehitlerin isimleri tek tek okunarak anıta karanfiller bırakıldı.

KINAMA VE BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİ

İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, törende bir konuşma yaparak dün İzmir’de yaşanan olayı kınadı. Turgay, “Polis merkezimize yapılan menfur saldırı sonrası şehit olan meslektaşlarım, 1. Sınıf Emniyet Müdürü, Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve şehit polis memuru Hasan Akın’a Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, sevenlerine ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralı polis memurlarımız Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ve yine menfur saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.

ŞEHİTLERE MİNNET BORCU

2015 yılında şehit edilen polisler için bir araya geldiklerini belirten Turgay, “2015 yılında bulunmuş olduğumuz bu noktada gerçekleşen saldırı sonucunda 13 silah arkadaşımızı toprağa verdik. Buradan Şehit Başkomiserimiz Mehmet Parlak ve 12 polis memurumuzun tekrar vatan ve millet bayrak ve mukaddese adına canlarını feda eden şehadet makamına ulaşan tüm şehitlerimize de minnet borçluyuz. Onlar millet bayrak uğruna can vererek şehadet mekanına ulaştılar. Aziz şehitlerimizin fedakarlıkları bu topraklarda özgürce nefes alabilmemizin en büyük temeli olurken, bizlerin ülkemizin her karış toprağında suç ve suçlularla mücadelede azim ve kararlılıkla görev yapmasında rehber olmuşlardır. Kimsenin şüphesi olmasın ki devlete ve millete karşı gerçekleşecek her türlü hainlikle mücadelemiz durmaksızın devam edecek” dedi. – IĞDIR