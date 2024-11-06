“Dimensity 8400, Dimensity 9400’a Benziyor”

YENİ İŞLEMCİ TANITIMI

Bu hafta başlarında, MediaTek’in yeni Dimensity 8400 işlemcisinin tanıtımına dair bazı bilgiler ortaya çıktı. Yapılan bir raporda, Dimensity 8400’ün, daha güçlü Dimensity 9400’e benzer bir tasarım benimseyebileceği ifade ediliyordu. Şimdi ise bu işlemciye dair detaylar netlik kazandı.

İŞLEMCİ MİMARİSİ VE TEKNOLOJİSİ

Dimensity 8400’ün, TSMC’nin 4nm üretim süreciyle üretilen bir mimariye sahip olduğu ve 1+3+4 çekirdek düzeniyle sekiz çekirdekten oluştuğu belirtiliyor. Bu mimarinin merkezinde, 3GHz’in üstünde bir saat hızına sahip olan ARM’nin Cortex-A725 çekirdeği bulunuyor. Grafik performansı açısından ise Dimensity 8400’ün, kardeşi Dimensity 9400 ile aynı grafik birimini, yani Arm Immortalis-G925’i kullandığı aktarılıyor. Ancak aynı sayıda çekirdeğe sahip olup olmayacağı ise henüz belirsiz.

PERFORMANS GELİŞİMİ

Kaynaklar, yonga setinin performansının hala optimizasyon aşamasında olduğunu duyurdu. Bu nedenle işlemcinin son saat hızlarının ve performans değerlerinin ilerleyen dönemlerde değişiklik gösterebileceği kaydediliyor.