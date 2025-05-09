Din Eğitimi, Toplumsal Barışı Sağlar

DİN EĞİTİMİ TOPLUMSAL BARIŞA KATKI SAĞLIYOR

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, düzenlenen “Yüksek İhtisas Eğitimi 5. Dönem Mezuniyet Programı”na katıldı. Bu etkinlik, Diyanet Akademisi Başkanlığı tarafından Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nde gerçekleştirildi. Erbaş, buradaki konuşmasında, “Din eğitimi, sevgi, saygı, kardeşlik gibi toplumsal barışa katkı sağlayan değerlerin insanımıza doğru bir şekilde öğretilmesinde önemli bir etkendir.” dedi. Ayrıca, ahlaki yozlaşma gibi sebeplerden kaynaklanan kargaşa ve çatışma eğilimlerinin azaltılmasında din eğitiminin büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı.

DİYANET’İN EĞİTİM FAALİYETLERİ

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluşundan bu yana, İslam’ın doğru anlaşılması ve güvenilir bilginin topluma kazandırılması konusunda birçok eğitim faaliyeti gerçekleştirdiğini belirtti. Zorlu şartlar altında dahi, İslam’ın prensiplerini ve gerçeklerini her daim öncelikli olarak tutarak çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Diyanet Akademisi’nin iç eğitim faaliyetlerine de dikkat çeken Erbaş, “İnsanımızın ihtiyaç ve sorumluluklarına kendi köklerinden çözüm bulma gayesi ve gayretiyle, ihtisas eğitimlerini büyük bir hassasiyetle Diyanet Akademimiz sürdürmektedir.” şeklinde konuştu.

Erbaş, Diyanet Akademisi’nin kıymetli, gayretli ve özverili eğitim kadrosuyla her geçen gün gelişmeye devam ettiğini dile getirdi. “İnşallah Başkanlığımızın tüm ihtisas ve eğitim merkezlerini bünyesinde toplayan Diyanet Akademisi eğitim öğretim hizmetlerimizi daha ileri bir noktaya taşıyacak, hizmet içi eğitimlerimiz daha güçlü ve daha kapsamlı hale gelecektir.” diye ekledi. Programa, Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan ve Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Mustafa Sarıcaoğlu da katıldı.