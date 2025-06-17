Din Müziği Konseri Gerçekleştirildi

DİNLİK ŞÖLENİ GÜZEL ANLAR SUNDU

Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün Sada Kültür, Sanat ve Edebiyat Programı Projesi çerçevesinde ‘Ritmin İzinde İlahi Yolculuk’ konulu dini musiki konseri gerçekleştirdi. Konser, Çoruh Kültür Merkezi’nde yapıldı ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman ile birlikte birçok kurum müdürü, öğretmen, öğrenci ve vatandaş katılım sağladı.

ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI

Öğrencilerin titizlikle hazırlandığı konser, Türk din musikisinin seçkin örneklerini içeren eserlerin seslendirilmesiyle gerçekleştirildi. Okul korosunun yanı sıra solo performansların da sergilendiği etkinlik, dinleyicilere manevi bir deneyim yaşattı. Salonda bulunan herkes, tasavvuf musikisi eserleriyle dolu duygu dolu anlar geçirdi. Öğrencilerin performansları dinleyicilerden büyük alkış aldı.

TEŞEKKÜR VE HEDİYE TÖRENİ

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, programa katkı sağlayan okul yönetimi ve öğretmenlere teşekkür etti. Ayrıca, konserde yer alan öğrencilere filografi tablo hediyesi vererek, onların emeklerine duyduğu takdiri gösterdi.