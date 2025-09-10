Dinamik Guard-II/2025 Tatbikatı Başladı

DİNAMİK GUARD-II/2025 TATBİKATI BAŞLADI

Deniz Kuvvetleri, 8-12 Eylül tarihleri arasında Dynamic Guard-II/2025 Tatbikatı’na ev sahipliği yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımda, “Doğu Akdeniz’de bayrağımız dalgalanıyor. 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında Deniz Kuvvetlerimiz, Dynamic Guard-II/2025 Tatbikatı’na ev sahipliği yapıyor. Böylelikle 8 Eylül’de gerçekleştirilen geçiş eğitimleriyle tatbikat resmen başlamış oldu.” şeklinde ifadeler yer aldı.

GEÇİŞ EĞİTİMLERİYLE TATBİKAT RESMEN BAŞLADI

Tatbikatın başlangıcı, 8 Eylül’de düzenlenen geçiş eğitimleriyle birlikte resmi olarak duyuruldu. Bu etkinlik, bölgedeki güvenlik iş birliği ve uluslararası ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.