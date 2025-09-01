Dinamitler Kontrollü Olarak Patlatıldı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay, Çine ilçesinde bulunan Bağlarbaşı mevkisinde meydana geldi. Dinamit yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi.

PATLAMA VE YARALILAR

İhbarın ardından bölgeye jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Yola savrulan dinamitlerin kontrollü bir şekilde patlatılması esnasında, 2’si jandarma, 1’i polis olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye götürüldü.

VALİ CANBOLAT’TAN AÇIKLAMA

Efeler ilçesindeki orman yangınını izlemek için bölgeye gelen Aydın Valisi Yakup Canbolat, burada meydana gelen patlama ile ilgili olarak açıklama yaptı. Vali Canbolat, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.