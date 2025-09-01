Gündem

Dinamitler Kontrollü Olarak Patlatıldı

dinamitler-kontrollu-olarak-patlatildi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay, Çine ilçesinde bulunan Bağlarbaşı mevkisinde meydana geldi. Dinamit yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi.

PATLAMA VE YARALILAR

İhbarın ardından bölgeye jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Yola savrulan dinamitlerin kontrollü bir şekilde patlatılması esnasında, 2’si jandarma, 1’i polis olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye götürüldü.

VALİ CANBOLAT’TAN AÇIKLAMA

Efeler ilçesindeki orman yangınını izlemek için bölgeye gelen Aydın Valisi Yakup Canbolat, burada meydana gelen patlama ile ilgili olarak açıklama yaptı. Vali Canbolat, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

ÖNEMLİ

Manşet

Fenerbahçe, Asensio’nun transferini açıkladı

Fenerbahçe, İspanyol futbolcu Marco Asensio ile 3 yıl artı 1 yıl opsiyonlu sözleşme imzaladığını açıkladı.
Flaş

Hatay Havalimanı’nda Uçuşlar Yeniden Başladı

Hatay Havalimanı'nda birinci etap çalışmaları sona erdi; uzunluğu 2.720 metre, genişliği 45 metre olan yardımcı pist hizmete girdi ve ilk sefer gerçekleştirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.