Dinamitler kontrollü şekilde patlatıldı

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Çine ilçesi Bağlarbaşı mevkisinde bir kaza gerçekleşti. Dinamit ile dolu kamyonet, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle devrildi. İhbarın ardından jandarma ve polis ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi.

YARALILAR VE PATLAMA

Yola savrulan dinamitlerin kontrollü biçimde patlatılması sırasında 10 kişi, 2’si jandarma ve 1’i polis olmak üzere yaralandı. Yaralılar, en yakın hastaneye kaldırıldı. Efeler ilçesinde çıkan orman yangınını incelemek üzere ilçeye gelen Aydın Valisi Yakup Canbolat da burada gerçekleşen patlama hakkında bilgi verdi. Vali Canbolat, hastaneye götürülen yaralıların durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Kerem Aktürkoğlu, Artık Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'dan 4 yıllık sözleşme ile kadrosuna kattığını duyurdu.
Tabancayla vurulan Hira hayatını kaybetti

Mersin'de 16 yaşındaki Hira, başından vurularak yaşamını yitirdi. İlk olarak kız arkadaşının ateş ettiğini iddia eden erkek arkadaşı H.A.Ş., sonrasında kazara olduğunu söyledi. Gözaltılar gerçekleşti.

