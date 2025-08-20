Dinar’da 631 Bin 623 TL Ceza

AFYONKARAHİSAR TRAFİK UYGULAMALARI SONUCU CEZA KESİLDİ

Afyonkarahisar’da yapılan trafik denetimlerinde toplamda 631 bin 623 TL tutarında idari para cezası kesildi. Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 12-19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen bu uygulamalar, vatandaşların güvenliği ve trafik düzeninin sağlanmasına yönelik yapıldı.

KONTROL ALTINA ALINAN ARAÇLAR VE CEZALAR

Uygulamalar kapsamında 346 araç kontrol edildi ve bu araçlardan 116’sına toplam 280 bin 723 TL tutarında idari para cezası kesildi. Ayrıca, yakalaması bulunan bir araç Dinar’da yediemin otoparkına çekildi. Denetimlerde, 221 motosiklet de kontrol edilirken, bunlardan 86’sına toplam 350 bin 850 TL ceza uygulandı ve 6 motosiklet yediemin otoparkına alındı.

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları önlemek amacıyla yapılan denetimlerin devam edeceğini açıkladı. Bu uygulamalar, sürücülerin ve vatandaşların güvenliğini artırmayı hedefliyor.