Dinar’da Kornison Salatalık Toplama Başladı

KORNIŞON SALATALIK TOPLAMA SEZONU BAŞLADI

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde, merkez köylerinde turşu yapımında kullanılmak üzere ekilen kornişon salatalıkların toplama sezonu başladı. Yaz mevsimiyle beraber, Dinar’ın verimli toprakları çeşitlilik sunmaya devam ediyor. Yelalan Mahallesi’ndeki tarlalarda, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir çalışma ortamı oluşturuldu.

Toplanan kornişon salatalıklar, küçük, sert ve turşuluk yapısıyla dikkat çekiyor. Bu ürünler, kasalara doldurularak hem pazarlara hem de ev mutfaklarına ulaştırılıyor. Elde edilen ürünlerin, iç pazarda ve ev tüketiminde değerlendirilmesi, yerel ekonomiye önemli bir katkı sağlıyor.

