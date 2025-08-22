Dinar İlçe Tarım Müdürü Ziyaret Etti

DİNAR İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ

Afyonkarahisar’da Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Karakuyu, haşhaş üretimi yapan esnafa bir ziyaret gerçekleştirdi. Karakuyu, beraberindeki teknik ekip ile birlikte ilçede haşhaş ezmesi ve yağı, susam ve tahin üreten esnafları ziyaret etti.

ESNAFLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

Ziyaret sırasında esnafların sorunlarını dikkatlice dinleyen Müdür Karakuyu, haşhaş tarımı ile pazarlama süreçleri ve karşılaşılan zorluklar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Toplantının sonunda, karşılaşılan problemler için potansiyel çözüm yolları değerlendirildi.