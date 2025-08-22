Haberler

Dinar İlçe Tarım Müdürü Ziyaret Etti

DİNAR İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ

Afyonkarahisar’da Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Karakuyu, haşhaş üretimi yapan esnafa bir ziyaret gerçekleştirdi. Karakuyu, beraberindeki teknik ekip ile birlikte ilçede haşhaş ezmesi ve yağı, susam ve tahin üreten esnafları ziyaret etti.

ESNAFLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

Ziyaret sırasında esnafların sorunlarını dikkatlice dinleyen Müdür Karakuyu, haşhaş tarımı ile pazarlama süreçleri ve karşılaşılan zorluklar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Toplantının sonunda, karşılaşılan problemler için potansiyel çözüm yolları değerlendirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kocaeli Kadın Basketbol Takımı Yenilendi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yer alan Danilos Pizza takımı, el değiştirdi. Geçen yıl lige katılan takımın yeni sahibi belirlendi.
Haberler

Mudurnu’da Elektrik Telleri Yangın Çıkardı

Mudurnu'da kopan elektrik telleriyle başlayan yangın, çevredeki evlere ulaşmadan kontrol altına alındı. İtfaiye ve yerel halkın katkısıyla söndürüldü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.