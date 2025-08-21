Haberler

Dinar Kaymakamı Uğuz, Hastane Ziyareti Yaptı



Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde Kaymakam Hazan Uğuz, Dinar İlçe Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek sağlık hizmetlerinin işleyişine dair detaylı incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında Başhekim Uzm. Dr. Alparslan Çelik ile bir araya gelen Kaymakam Uğuz, hastanede sunulan hizmetler, devam eden projeler ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.

HASTALARLA İLETİŞİM KURDU

Kaymakam Uğuz, gerçekleştirdiği hastane ziyaretinde servisleri de gezerek tedavi gören hastaları ziyaret etti. Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Uğuz, ayrıca hastalar ve yakınlarıyla da sohbet ederek acil şifalar diledi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Ziyaretinin sonunda Dinar Kaymakamı Hazan Uğuz, sağlık çalışanlarına, vermiş oldukları özverili sağlık hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Ayrıca, sağlık çalışanlarına görevlerinde kolaylıklar diledi.

