Dinar Tarım Müdürü Yavuz Karakuyu, Esnafı Ziyaret Etti

AFYONKARAHİSAR’DA HAŞHAŞ ÜRETİCİLERİNE ZİYARET

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Karakuyu, haşhaş üreticisi esnafı ziyaret etti. Karakuyu, beraberindeki teknik ekip ile birlikte ilçede yer alan haşhaş yağı ve ezmesi, susam ve tahin üreten esnafları ziyaret ederek sektördeki gelişmeleri yerinde inceledi.

ESNAFLARIN SORUNLARI DİNLENDİ

Ziyaret sırasında, Müdür Karakuyu, esnafların karşılaştığı sorunları dinledi. Haşhaş tarımıyla ilgili olarak, pazarlama süreçleri ve yaşanan zorluklar hakkında istişareler yapıldı. Son olarak, bu sorunlara çözüm yollarının değerlendirilmesi için fikir alışverişinde bulunuldu.

ÖNEMLİ

Kocaeli Kadın Basketbol Takımı Yenilendi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yer alan Danilos Pizza takımı, el değiştirdi. Geçen yıl lige katılan takımın yeni sahibi belirlendi.
Mudurnu’da Elektrik Telleri Yangın Çıkardı

Mudurnu'da kopan elektrik telleriyle başlayan yangın, çevredeki evlere ulaşmadan kontrol altına alındı. İtfaiye ve yerel halkın katkısıyla söndürüldü.

