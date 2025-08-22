Dinar Tarım Müdürü Yavuz Karakuyu, Esnafı Ziyaret Etti

AFYONKARAHİSAR’DA HAŞHAŞ ÜRETİCİLERİNE ZİYARET

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Karakuyu, haşhaş üreticisi esnafı ziyaret etti. Karakuyu, beraberindeki teknik ekip ile birlikte ilçede yer alan haşhaş yağı ve ezmesi, susam ve tahin üreten esnafları ziyaret ederek sektördeki gelişmeleri yerinde inceledi.

ESNAFLARIN SORUNLARI DİNLENDİ

Ziyaret sırasında, Müdür Karakuyu, esnafların karşılaştığı sorunları dinledi. Haşhaş tarımıyla ilgili olarak, pazarlama süreçleri ve yaşanan zorluklar hakkında istişareler yapıldı. Son olarak, bu sorunlara çözüm yollarının değerlendirilmesi için fikir alışverişinde bulunuldu.