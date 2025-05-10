Dinç, Elektronik Sigaranın Zararlı Olduğunu Belirtti

MEHMET DİNÇ’İN AÇIKLAMALARI

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Edirne’de yaptığı açıklamada, “elektronik sigara daha az zararlı” algısının kesinlikle yanlış olduğunu vurguladı. Dinç, tütün bağımlılığının dünya genelinde birçok insanın hayatına mal olduğunu ifade etti. “Her yıl 100 bin insanımızı tütüne bağlı hastalıklardan kaybediyoruz. Elektronik sigara da tütün bağımlılığı gibi insanlığın sağlığını tehdit ediyor.” dedi.

YENİ ARAŞTIRMALARIN SONUÇLARI

Dinç, güncel araştırmalara göre, elektronik sigara kullananlarda daha ciddi rahatsızlıkların görüldüğünü belirtti. Elektronik sigaranın çekiciliğinin yanlış ve kulaktan dolma bilgilerle artırıldığını söyleyen Dinç, “Elektronik sigara konusunda ciddi bir algı bozukluğu ortaya çıkarılmaya başlandı. Bunlardan biri ‘Sigarayı bırakmaya yardımcı olabilir.’ diye. Asla doğru değil. ‘Sigaradan daha az zararlı.’ deniliyor. Bu da doğru değil.” ifadelerini kullandı. Özellikle gençler ve çocuklar için büyük bir tehdit oluşturan elektronik sigara, yeni gençlik kültürü haline getirilmesi adına endişe verici bir durum oluşturuyor.

Dinç, Türkiye’de elektronik sigara satışları için ruhsat verilmediğini belirtti. Bunun yanı sıra Türkiye’nin elektronik sigaranın yasaklanması konusunda kararlı bir duruş sergilediğini vurguladı. “Bu adım zamanında atılmamış olsaydı, bugün çok daha fazla çocuğumuzu, gencimizi sıkıntı yaşar halde bulacaktık.” diyen Dinç, ailelerin çocuklarını bu konuda bilgilendirmeleri gerektiğini ifade etti. Elektronik sigaranın diğer bağımlılıklara geçişi kolaylaştırdığını söyleyerek, bağımlılığı daha sempatik hale getiren bir algı oluşturulmaya çalışıldığını dile getirdi.

YEŞİLAY’IN KRİTİK ROLÜ

Dinç, Yeşilay’ın elektronik sigara ile mücadele ve yayılmasını engelleme konusunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini belirtti. Ayrıca, kamuya açık tüm kapalı alanlarda tütün ürünleri yasağının başarılı bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı. “Dünya Sağlık Örgütü, Cumhurbaşkanımıza ödül de verdi ve çok güzel uygulandı.” diyen Dinç, kapalı alanlarda elektronik sigara kullanımına yönelik yasakların daha caydırıcı bir şekilde uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi.