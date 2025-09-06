Ding’an Taling Sanayi Parkı Dönüşüm Yapıyor

AKILLı ÜRETİM HEDEFİ

Ding’an Taling Sanayi Parkı, Çin’in güneyinde bulunan Hainan eyaletinde yer alıyor. Bu sanayi parkı, akıllı üretim hedefi doğrultusunda biyotıp, yeni nesil gıda işleme ve yeşil mimari gibi alanlara odaklanarak sanayide dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle, dikkat çekici bir şekilde yenilikçi yaklaşımlar benimsemekte.

BÜYÜK ÖlçekLİ İŞLETMELER

Parkta faaliyet gösteren toplam 328 işletmeden 52’si büyük ölçekli işletme statüsüne sahip. Ayrıca 16’sı yüksek teknoloji işletmesi olarak öne çıkıyor. Bu durum, sanayi parkının üretim ve teknoloji alanındaki önemini artırıyor. Park, bu sayede bölgedeki ekonomik gelişime katkı sağlıyor.

İŞLETME GELİRİNDE ARTIŞ

2025’in ilk yarısındaki işletme geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,19 artarak 5,02 milyar yuan (yaklaşık 700 milyon ABD doları) seviyesine yükselmiş durumda. Bu ciddi artış, yönetim ve işletmelerin yeni stratejileriyle destekleniyor.