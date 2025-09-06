Ding’an Taling Sanayi Parkı Dönüşüm Yapıyor

DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ding’an Taling Sanayi Parkı, Çin’in Hainan eyaletinde yer alıyor ve akıllı üretim hedefi doğrultusunda dönüşüm çalışmaları yapıyor. Biyotıp, yeni nesil gıda işleme ve yeşil mimari gibi alanlara odaklanarak sanayinin gelişimine katkı sağlıyor. Bu alanda 328 işletme faaliyet gösteriyor ve bunlardan 52’si büyük ölçekli işletme olarak dikkat çekiyor.

Parkta bulunan 16 yüksek teknoloji işletmesi de inovasyonu destekliyor. 2025’in ilk yarısında parkın işletme geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,19 artış göstererek 5,02 milyar yuan (yaklaşık 700 milyon ABD doları) seviyesine ulaştı. Bu artış, sanayinin büyüme hedefleri için önemli bir gösterge oluşturuyor.