Ding Xuexiang St. Petersburg’da Konuştu

ÇİN BAŞBAKAN YARDIMCISI ST. PETERSBURG’DA KONUŞMA YAPTI

ST. PETERSBURG, 21 Haziran — Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Ding Xuexiang, Rusya’nın St. Petersburg kentinde 28. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’na katıldı. Ding, burada “İnsanlığın Ortak Değerlerini Savunmak ve Çok Yönlü Bir Dünyayı Teşvik Etmek” başlıklı bir konuşma yaptı.

İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPILDI

Forumu çerçevesinde Ding, çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde, uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine yönelik stratejiler üzerinde duruldu.