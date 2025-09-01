DİNİ HİZMETLER BAŞKANI ALİ ERBAŞ, YIL BOYUNCA ETKİNLİKLER YAPILACAK DEDİ

MEVLİD-İ NEBİ YILI KAPSAMINDAKİ ETKİNLİKLER

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Bu sene Mevlid-i Nebi’yi bir hafta değil, bir yıl olarak ihya edeceğiz. ‘Doğumunun 1500’üncü Yılında Alemlere Rahmet Hz. Muhammed’ temasıyla kapsamlı ve derinlikli etkinlikler de ihya edeceğiz” açıklamasında bulundu. Ali Erbaş, başkanlıkta düzenlenen ‘Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri’ tanıtım toplantısındaki konuşmasında bu yıl boyunca ulusal ve uluslararası birçok etkinlik gerçekleştireceklerini aktardı. “Bu sene Mevlid-i Nebi’yi bir hafta değil, bir yıl olarak ihya edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde yurt içinde ve yurt dışında çok çeşitli ve geniş katılımlı etkinlikler yapacağız” ifadelerini kullandı.

YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK PROGRAMLAR

Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi haftasında birçok etkinlik planladıklarını dile getirerek şöyle konuştu: “Amacımız, veladetinin 1500’üncü yıl dönümünde, Peygamber Efendimizin rehberliğini yeniden hatırlamak ve onun getirdiklerini tüm insanlığa sunmaktır. Bu amaç doğrultusunda tüm etkinlikleri Cumhurbaşkanımızın himayesinde, kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde gerçekleştireceğiz. Yurt içindeki ve dışındaki tüm programlar, ilgili bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte icra edilecektir.”

HIZLANDIRILACAK SOSYAL ETKİNLİKLER

Erbaş, etkinliklerin başta çocuklar, gençler ve aileler olmak üzere toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde hazırlandığını belirtti. “Eğitim seminerlerinden bilgi yarışmalarına, dini yayınlardan sanatsal sergilere kadar birçok alanda yıl boyu çeşitli etkinlikler gerçekleştireceğiz” dedi. Yapılan açıklamaya göre, siyer temalı roman ve hikaye yarışmalarının yanı sıra fotoğraf sergileri de düzenlenecek. Ayrıca camilerde Peygamber Efendimizin doğumunun 1500’üncü yılına özel hadis dersleri verilecek.

AİLE AHLAKI ÜZERİNDE DURULACAK

Mevlid-i Nebi Yılı kapsamında ‘Peygamberimiz ve Aile Ahlakı’ konusunun da ele alınacağını belirten Ali Erbaş, “Peygamber Efendimizi anmaktan anlamaya şiarıyla, onun örnek aile hayatını daha yakından tanımayı amaçlıyoruz” dedi. Günümüzde aile kurumunun tehditlerle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Erbaş, hızlı değişimlerin aile üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ifade etti. Kitle iletişim ağlarının etkisinin yanı sıra, medyanın olumsuz algı operasyonlarına dikkat çeken Erbaş, aileyi ve fıtratı koruma noktasında daha büyük bir hassasiyet gerektiğini aktardı.