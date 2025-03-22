Dinlenme Tesisindeki Yangın Söndürüldü

YANGIN OLAYI

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yer alan dinlenme tesisindeki lastikçi yanında bulunan malzemelerin tutuşması sonucu bir yangın çıktı. Olay, Sungurlu-Çorum karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Edinilen bilgilere göre, lastikçinin yanındaki malzemeler belirsiz bir sebeple alev aldı. Alevleri gören vatandaşlar, yangını kontrol altına almak için kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Ancak, çabaları yetersiz kaldı ve vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ İŞ BAŞINDA

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı.