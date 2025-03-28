Dinsiz Deresi Kirlilik Nedeniyle Kırmızıya Döndü

DEREDEKİ KİRLİLİK ENDİŞE YARATIYOR

Sakarya’nın Hendek ilçesinden akarak geçen Dinsiz Deresi, son zamanlarda aşırı kirlilik nedeniyle renk değişimi yaşadı. Akyazı ve Hendek ilçelerinin doğal sınırını oluşturan bu dere, kirlilik yüzünden kırmızı renge büründü. Derenin rengindeki bu olağandışı değişim, bölge halkında ciddi bir endişe doğurdu.

BÖLGE HALKININ TEPKİSİ

Kirliliğin artması, hem doğayı hem de insanların sağlığını tehdit ederken, bölge sakinleri bu duruma çözüm bulunmasını talep ediyor. Dinsiz Deresi’ndeki bu aşırı kirlilik, çevre ile ilgili sorunların ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.