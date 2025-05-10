Diosdado Cabello, Kolombiya’yı suçladı

KOLOMBİYA HÜKÜMETİNE YÖNELİK SUÇLAMALAR

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, Kolombiya hükümetinin koka ve marihuana ekimini teşvik ettiğini savundu. Karakas’ta bir radyo programında yaptığı açıklamalarda Cabello, Kolombiya hükümetinin bu maddelerin yetiştirilmesini bir endüstri haline getirdiğini iddia etti. “Kolombiya’da bugüne kadarki hükümetler, bu mevcut hükümet de dahil koka yaprağı ve marihuana yetiştiriciliğini teşvik ediyor” şeklinde ifadelerde bulundu.

BARIŞ SÜRECİ VE VENEZUELA’NIN ROLÜ

Cabello, Kolombiya’daki barış sürecinin eski Devlet Başkanı Hugo Chavez ve Başkan Nicolas Maduro’nun desteği olmadan başarı kazanamayacağını ileri sürdü. “Bizim amacımız komşumuz Kolombiya’ya yardımcı olmak. Ancak onlar Venezuela’nın iç işlerine karışmak yerine kendi topraklarındaki uyuşturucu kaçakçılığı, suç ve kiralık katillerle ilgilenmeli” dedi. Ayrıca, “ABD’nin söylemlerini tekrar eden açıklamalar duyuyoruz” şeklinde ekleyerek, dış etkilere dikkat çekti.

VENEZUELA’NIN İŞBİRLİĞİ BEKLENTİSİ

Venezuela lideri Maduro, 1 Mayıs’taki açıklamasında, Komşu ülke Kolombiya’nın sınır hattında uyuşturucu kaçakçılığı, şiddet ve silahlı gruplarla mücadelede Venezuela ile işbirliği yapmadığını ifade etti. Bu durum, iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olan bir konu olarak öne çıkıyor.